رياضة | صحيفة مغربية تهاجم رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة مغربية تهاجم رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت صحيفة "المنتخب" المغربية هجومًا على رئيس نادي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية الافريقية ضد نهضة بركان المغربي.

وقالت الصحيفة "حذر مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري بقوة رئيس نهضة بركان والجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع من استعمال نفوذة، خلال المباراة التي ستجمع الفريق المصري بنهضة بركان عن نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي سبجرى ذهابها ببركان يوم 19 ماي الجاري.

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وتابعت الصحيفة "هكذا هم المصريون الذين يعملون بالمثل الدارجي المغربي "ضربني وبكى وسبقني وشكی".

وواصلت "لقد تناسى هذا المخلوق ما عانته الكرة المغربية ومنتخباتها وفرقها من ظلم تحكيمي وممارسات يندى لها الجبين، والاحتقار من الكونفدرالية السابقة ومن الأندية التي تتدعي بأنها كبيرة ومن ضمنها فريق هذا المتسلط صاحب اللسان الطويل، متناسيا كيف أخرج حسنية أكادير من دور الربع بفضل تحكيم جائر، وما كان سيكون موجودا فی نهائي "الكاف" لو احتسب الحكم الانغولي مارتينز كارفاليو هدف الحسنية المشروع، كيف يجرؤ هذا المرتضى إلى تحذير رئيس فريق تأهل بالعرق والجهد ولم يسرق الفوز من الصفاقسي السيء، وبشهادة المتتبعين العقلاء أجمعوا على أن الفريق البركاني إستحق التأهل لما قدمه من مردود رائع على طول تصفيات كأس الكاف".

وأضاف "فالاندية المصرية والتونسية بارعة في اللجوء إلى الحروب النفسية، لأنها تشك في قدرتها على حسم مواجهاتها أمام الأندية المغربية من خلال اللعب النظيف، لهذا تلجأ لاستعمال أساليب ملتوية لضمان مسبقا نتيجة إيجابية لصالحها والامثلة موجودة لن تمحوها الذاكرة".