رياضة | النجم الساحلي يفاوض مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يفاوض مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مسئولو نادي النجم الساحلي التونسي الاتصالات مع الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم فريق الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وتنتهي إعارة سيسيه للاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري ويعود بعدها إلى صفوف نادي الزمالك بسبب استمراره عقده مع الفريق الأبيض.

ويعد عرض النجم الساحلي ليس الوحيد لسيسيه حيث يمتلك بعض العروض الأخرى من الدوري السعودي وعلى رأسها من نادي الوحدة لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.

وقدم سيسيه مستويات مميزة مع الاتحاد السكندري في الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.