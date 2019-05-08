رياضة | كوتينيو يخسر الفرصة الأخيرة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو يخسر الفرصة الأخيرة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت جماهير برشلونة هجوم حاد على البرازيلي كوتينيو بعد الخسارة يوم أمس من ليفربول برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة البطولة على يد ليفربول بعدما فشل في استغلال نتيجة مباراة الذهاب التي حققها على ملعب الكامب نو 3-0.

Advertisements

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن كوتينيو من اليوم لن يحظي بدعم الجماهير والمدرب بعد نفاذ كافة الفرص التي حصل عليها كان آخرها الخسارة يوم أمس من ليفربول والخروج من دوري الأبطال.

واشارت الصحيفة، إلى أن فالفيردي أعطي كوتينيو فرصة المشاركة في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وشارك في لقاء وحيد على مقاعد البدلاء.

ثقة فالفيردي في كوتينيو لم تكن في الدوري فقط، بعد أن شارك في 21 مباراة من 33 بالدوري وجاء على مقاعد البدلاء في 12 مباراة ولم يتواجد في ثلاثة مباريات أما في الكأس شارك كوتينيو في 4 مباريات من أصل 6.