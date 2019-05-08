رياضة | وادي دجلة يعسكر للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وادي دجلة يعسكر للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

ويختتم الفريق تدريباته اليوم، على ملعب النادي، على أن يعلن تاكيس قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر المغلق للمباراة.

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ويستعد دجلة لمواجهة الزمالك، مساء غدٍ الخميس ضمن المباراة المؤجلة، من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.