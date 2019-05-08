رياضة | الزمالك يستكشف نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستكشف نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تقريرًا مفصلًا عن فريق نهضة بركان المغربي قبل لقائهما في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وطلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك من أمير عزمي تقرير شامل عن الفريق المغربي ووضع يده على نقاط القوة والضعف بين صفوف المنافس وتحديد مفاتيح الخطورة.

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وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان يوم 19 من الشهر الجاري في المغرب، على أن يخوض الفريقان مواجهة الإياب يوم 26 من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعد تجاوز عقبة النجم الساحلي في الدور نصف النهائي للبطولة بعد الفوز ذهابًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية قبل التعادل سلبيًا في تونس.