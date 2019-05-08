رياضة | بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت كتيبة فريق ريال مدريد الإسباني لمواصلة التدريبات الجماعية مساء اليوم الاربعاء تحضيراً لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري.

ذكرت صحيفة الموندو ديورتيفو، أن كريم بنزيمة عاد للتدريبات الجماعية وخاض جزءاً مع المجموعة ثم مارس التدريبات بمفرده في الخطوة الأخيرة للتعافي من الإصابة.

واشارت الصحيفة إلى أن بنزيمة يعمل على قدماً وساق للعودة من جديد ولكن سيكون من الصعب تواجده في مباراة ريال سوسيداد القادمة.

ويواصل راموس وأودريوزولا عملية التعافي فيما خضع ريجليون لتدريبات في صالة الألعاب الرياضية، بينما اعتقد زيدان على الثلاثي الشاب ألتوبي وفيرنانديز وزابارتي.