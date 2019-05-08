رياضة | زيدان يصدم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصدم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن موقف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد من ضم النادي الملكي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتجو الشهير في إسبانيا، إن زيدان لا يريد من إدارة النادي الملكي ضم نيمار دا سيلفا في الصيف المقبل.

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وكانت الصحافة الفرنسية ذكرت اليوم أن باريس سان جيرمان على استعداد لبيع نيمار مقابل 350 مليون يورو في نهاية الموسم الجاري.

وانضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو ويتقاضى 38 مليون يورو سنويا.

ويرغب زيدان في ضم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي في الصيف المقبل والذي يملك النادي الملكي اتفاقا معه في الفترة الماضية بحسب الصحافة الإسبانية.