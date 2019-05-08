رياضة | باريس سان جيرمان يفاوض ماسيمليانو أليجري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يفاوض ماسيمليانو أليجري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي لتولي تدريب الفريق الباريسي بداية من الموسم المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لاكازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن النادي الباريسي يسعى للحصول على خدمات المدرب الإيطالي لتولي تدريب الفريق الفرنسي.

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وأضافت الصحيفة أن أليجيري تلقى عرضا من باريس سان جيرمان بمقابل مادي يصل إلى ١٥ مليون يورو في الموسم، وهو ضعف ما يتقاضاه في يوفنتوس.

وتابعت الصحيفة أنه في حالة أليجري عن يوفنتوس فإن أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي هو الخيار الأول لفريق السيدة العجوز.