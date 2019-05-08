رضا عبدالعال يكشف كواليس حلقته مع رامز جلال.. ويؤكد: ابنتي بكت بسبب الحلقة.. وأطالبه بالاعتذار

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

انضم اللاعب السابق والناقد الرياضي رضا عبدالعال، لضحايا الفنان المصري رامز جلال، في برنامجه “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في إندونيسيا.

وبعد عرض الحلقة، عبر عبدالعال عن غضبه الشديد من رامز جلال، بسبب المقدمة التي سخر فيها رامز منه ومن زيادة وزنه، مؤكدا أن ابنته بكت بعد مشاهدتها للحلقة، وطالبته بمقاضاة رامز.

الناقد الرياضي طالب رامز بالاعتذار، قائلا: “لازم رامز يخرج ويعتذر عن مقدمته الفاجرة التي قالها في حقي، وخاصة السخرية من زيادة وزني، ماله ومال كرشي وماله ومال نبروه”.

عبدالعال كشف كواليس الحلقة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بالمقلب سابقا، حيث قال: “وحياة ولادي ما أعرف أنا كنت رايح فين”، مشددا على أنه لم يكن يمثل كما قيل، وأنه بمجرد أن سمع صوت الغوريا إسودت الدنيا في عينيه وقال الشهادتين، داعيا الله ألا يشعر بشيء أثناء أكل الغوريلا له، وأنه تذكر أولاده في هذه اللحظة وشعر أنه لن يراهم مرة أخرى.

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الناقد الرياضي أضاف، خلال استضافته في برنامج “نمبر وان”، أن المقلب استمر تصويره على مدار 4 ساعات ونصف، وأن “التي شيرت” الذي كان يرتديه وسخر رامز منه، يبلغ سعره 650 بعد التخفيض.

وكشف رضا عبدالعال أنه كاد أن يموت بعد وقوعه في المياه، حيث أن المياة دخلت في أنفه وشعر بالاختناق، بالإضافة إلى قياد إحدى الفتيات من فريق البرنامج بمسكه من رقبته مما زاد من شعوره بالاختناق، وهو ما دفعه لضربها بالبوكس في وجهها لإبعادها عنه.

وكان رضا عبدالعال قد كشف في تصريحات سابقة أنه تعرض لإصابة شديدة بسبب حلقته في برنامج رامز جلال، حيث كتب: “مفاجأة أنا مع رامز جلال في رمضان والمقلب حقيقي ومعرفش والدليل إن ضلع عندي فيه شرخ وتعالج منه عشان الصفحات التافهة اللي بتشكك”.