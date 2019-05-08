انت الان تتابع تفاصيل خبر "لا تستسلم أبداً"..رسالة صلاح التي جعلت المستحيل ممكناً! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 03:50 مساءً - انتزع نادي ليفربول الإنجليزي بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن جدارة واستحقاق كاملين، بفضل فوزه الكبير على ضيفه برشلونة الإسباني برباعية بيضاء، مساء الثلاثاء، في إياب "المربع الذهبي".

وبعد التأهل الدراماتيكي إلى نهائي "أمجد الكؤوس الأوروبية"، استحضر عشاق "الساحرة المستديرة" الرسالة التي بعثها النجم المصري محمد صلاح لرفاقه اللاعبين وجماهير "الريدز" الغفيرة، التي احتشدت في جنبات ملعب "أنفيلد".

وارتدى "صلاح"، الذي غاب عن اللقاء بسبب تعرضه لإصابة في الرأس في مباراة نيوكاسل يونايتد بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، قميصاً كُتب عليه "لا تستسلم أبداً"، في رسالة جعلت المستحيل ممكناً وباتت "حديث الساعة" في مختلف منصات التواصل والشبكات الاجتماعية.

Advertisements

وما زاد من صعوبة المهمة ووصفها بـ"شبه المستحيلة" سقوط الليفر ذهاباً بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب "كامب نو"، وهي نتيجة بدت مستحيلة التعديل في مباراة الإياب، خاصة في ظل حالة الإرهاق التي تنتاب لاعبي الفريق الإنجليزي، علاوة على غياب 3 لاعبين من تشكيلته الأساسية وهم: البرازيلي روبرتو فيرمينو والغيني نابي كيتا، إضافة إلى صلاح.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول بات ينتظر الفائز من موقعة أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، في النهائي القاري، الذي سيقام على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد.