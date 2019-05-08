انت الان تتابع ميدو يتغنى بكلوب بعد ريمونتادا ليفربول التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد فرج ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
علق أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة في لقاء الأمس الذي جمع بينهما على ملعب الأنفيلد معقل الريدز، واقتنص ليفربول بطاقة التأهل بعد تحقيقه الفوز برباعية نظيفة على رفقاء ميسى معوضا خسارة مباراة الذهاب بثلاثية دون رد، وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: «يتساءل البعض لماذا نعشق كرة القدم.. لا يفهم البعض لماذا هذا الهوس من الجميع بكرة القدم.. الإجابة مباراة أمس (ليفربول وبرشلونة)».
وأضاف ميدو: «ذكاء كلوب في إيجاد لاعبين جيدين جدًا وفي نفس الوقت مقتنعين بدكة البدلاء معظم مباريات الموسم مثل شاكيري وأوريجي هو أصعب معادلة يستطيع أي مدرب أن ينفذها في سوق الانتقالات.. القدرة على بناء الفريق بما لا يخل بالتوازن داخل غرفة خلع الملابس من أصعب المهام على أي مدرب». وواصل ميدو
وأضاف ميدو: «ذكاء كلوب في إيجاد لاعبين جيدين جدًا وفي نفس الوقت مقتنعين بدكة البدلاء معظم مباريات الموسم مثل شاكيري وأوريجي هو أصعب معادلة يستطيع أي مدرب أن ينفذها في سوق الانتقالات.. القدرة على بناء الفريق بما لا يخل بالتوازن داخل غرفة خلع الملابس من أصعب المهام على أي مدرب».
وواصل ميدو حديثه عن مباراة الليفر والبرسا عبر «تويتر»، قائلًا: «مباراة أمس أثبتت أن في بعض الأوقات امتلاكك لظهيري جنب يجيدان الأدوار الهجومية أهم من وجود مهاجمين على أعلى مستوى!! مباراة أمس اثبتت أن امتلاكك لبدلاء جيدين في الخط الهجومي أهم من لاعبيك الأساسيين!! مباراة أمس درس من فينالدوم لأي لاعب بديل.. احزن ولكن عندما تأتيك الفرصة قاتل..قاتل».
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