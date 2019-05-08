«ريمونتادات» لا تنسى في تاريخ دوري أبطال أوروبا

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حقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في كامب نو، ليتأهل الإنجليز للنهائي، الذي سيُقام في ملعب واندا ميتروبوليتانو في الأول من يونيو المقبل

حقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، في معقل الريدز "أنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل الأهداف لليفربول أوريجي في الدقائق 7 و79، وفينالدوم في الدقائق 54 و56، وحقق الريدز الريمونتادا بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في "كامب نو"، ليتأهل الإنجليز للنهائي، الذي سيُقام في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في الأول من يونيو المقبل، أمام الفائز من توتنهام هوتسبير مواطنه الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.

وبات يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، ثاني مدرب ألماني يصل لنهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين بعد يوب هاينكس، الذي قاد فريق بايرن ميونخ للوصول للنهائي عامي 2012 و2013، ليخسر في المرة الأولى قبل التتويج في العام التالي على حساب بروسيا دورتموند، وقد يسير كلوب على خطى مواطنه، بعدما خسر نهائي الموسم

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