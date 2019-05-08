انت الان تتابع الأهلي يوضح آخر تطورات علاج عمرو جمال من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

عمرو جمال

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عمرو جمال مهاجم الفريق يسير بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، وأن حالته تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ويواصل عمرو جمال برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي، ويخوض مهاجم الفريق تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل لتجهيزه للعودة من جديد.

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ويشتمل البرنامج التاهيلي للاعب على جلسات في الجيم وتدريبات في الملعب تشتمل على تدريبات الكرة بجانب بعض التدريبات البدنية في خطوة جديدة نحو العودة، وتجهيزه للمرحلة المقبلة. الأهلي يستعد لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت، بالجولة 32 من الدوري المصري، حيث استأنف الفريق تدريباته الجماعية