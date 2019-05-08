شكرا لقرائتكم خبر عن «يوسف»: مرحلة المحطات الصعبة في الدوري لم تنته.. ومواجهة سموحة صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة سموحة التي ستقام مساء السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري العام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأهلي يلعب على بطولة، وأنه يهتم بكل تأكيد بالمنافس وحالته الفنية ورغبته في حصد الثلاث نقاط وهو طموح مشروع للجميع، ولكن تظل حالة الأهلي ودوافعه أكبر، خاصة أن الفريق مطالب بالفوز باللقب وهو أمر يحتاج إلى التركيز الشديد في الأمتار الأخيرة من المسابقة التي تشهد منافسة قوية ودوافع مختلفة بين جميع الفريق ما بين رغبة البعض في التواجد ببطولة إفريقية أو الهروب من شبح الهبوط، وهو ما يزيد من صعوبة جميع المباريات.

وقال يوسف: «نعلم جيدا أن سموحة يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية مع الأهلي لتأمين موقفه من البقاء في بطولة الدوري، ونحترم كفاح جميع الفرق في الأسابيع الأخيرة من المسابقة، وأن مواجهة السبت المقبل لن تكون سهلة».

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وأضاف المدرب العام: «فريق سموحة قدم مباريات قوية أمام الأهلي من قبل، ودائما ما يكون منافسا عنيدا، وهو ما يتطلب المزيد من الجهد لتخطي هذه المواجهة».

وأكد يوسف أن تركيز الأهلي منصب حاليا على مواجهة سموحة فقط، من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة مشوار المنافسة على اللقب.

وأشار المدرب العام للأهلي إلى أن مرحلة المحطات الصعبة في الدوري لم تنته، وأنه أكد من قبل أن المرحلة الحالية تحتاج إلى التعامل معها على أنها وحدة واحدة تضم عددا من المباريات يحتاج الفريق إلى الفوز بها جميعا من أجل حسم اللقب.