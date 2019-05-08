فيفا يحسم قراره بشأن استئناف تشيلسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، موقف نادي تشيلسي الإنجليزي، من الاستئناف الذي قدمه حول عقوبة المنع من إبرام أية تعاقدات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن تشيلسي خسر استئنافه ضد قرار الفيفا بمنعهم من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية المقبلتين.

وأكدت لجنة الاستئناف بالفيفا، توقيع غرامة كبيرة على تشيلسي، قدرها 600 ألف فرانك سويسري.

وكان الفيفا قد أعلن خلال شهر فبراير الماضي، عن حرمان البلوز من إبرام أية تعاقدات في صيف 2019 وشتاء 2020، بسبب مخالفة قواعد الفيفا فيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين الشباب.