بوكيتينو يوضح أسباب رفضه لتدريب ريال مدريد

أوضح ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي أسباب رفضه لتدريب ريال مدريد الإسباني عقب رحيل الفرنسي زين الدين زيدان.

وخلال مقابلة مع صحيفة El País أكد مدرب توتنهام أنه رفض عرضًا لتدريب ريال مدريد قبل تعاقد الميرنجي مع جولين لوبتيجي المدير الفني للمنتخب الإسباني.

وشرح المدرب الأرجنتيني أسبابه لعدم قبول تدريب مدريد في الصيف الماضي قائلًا: "كان الوضع صعبًا، حلم كل مدرب كان على المحك، كان يجب عليك أن تقول لا".

وأضاف: "دون تردد عندما سئلت عما أشعر به، كان يجب علي أن قول لا وهذا أمر كبير إنه يولد صراعًا لأنك تعلم أنه إذا أراد مدرب المغادرة ، فإنه سيغادر، لكنني كنت وقعت على التجديد وشعرت أنه لا يمكنني القيام بذلك".

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وواصل: "لن يقبل دانييل ليفي رئيس توتنهام العروض للموافقة على رحيلي، وإذا طلبوا مني فسخ العقد فلا يمكنني التصرف على هذا النحو".

وأتم: "هذه ليست قيمتي، لماذا سيكون من الجيد أن يوقع النادي على مدرب لا يفي بالتزاماته".

جدير بالذكر أن توتنهام سيلتقي مع آياكس الهولندي مساء اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن سبيرز خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد.