هندرسون يتحدث عن.. الإصابة التي كادت تحرمه من "أعظم ليلة"

تحدث جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي عن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا وكادت تحرمه من المشاركة في أجمل ليلة بحياته، كما كشف عما قاله يورجن كلوب المدير الفني للريدز في غرف خلع الملابس.

واكتسح ليفربول منافسه برشلونة برباعية دون رد في إياب منافسات نصف نهائي دوري الأبطال، ليحول تأخره بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب ويضع قدمه في نهائي الأبطال.

وتعرض هندرسون للإصابة في الركبة خلال الشوط الأول إلا أنه تحامل على نفسه واستكمل المباراة.

وخلال تصريحات نقلتها ميرور البريطانية قال هندرسون: "لقد تمكنت من استكمال المباراة، أخذت مسكنات للألم التي ساعدتني، كنت أصارع عندما أصبت في الركبة".

وأضاف: "لقد تمكنا من اجتياز المباراة وساعدنا الحشد الجماهيري على التقدم والفوز، لقد كانت ليلة رائعة لا تصدق ويشرفني أن أكون جزءًا منها".

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وتابع: "كنا نثق في أنفسنا، من الصعب التفكير في العودة بعد خسارتك بثلاثية في مباراة الذهاب بكامب نو، ولكن في غرفة خلع الملابس كان لدينا يقين أننا نستطيع".

وواصل: "كلوب آمن بقدراتنا، الحديث الذي ألقاه قبل المباراة قبل أن نأتي إلى الملعب، جعل اللاعبون على معرفة تامة بذلك، الإيمان بما قاله لنا مكننا من الفوز".

وأكمل: "يمكننا الاستمتاع، لقد فعلنا ذلك في النهاية ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لأن لدينا مباراة نهائي".

وأتم: "أعتقد أننا أثبتنا خطأ البعض فيما يتعلق بنا، لقد أظهرنا أننا لا نستسلم أبدًا، إذا واصلت المحاولة فيمكنك فعل كل شيء".

جدير بالذكر أن ليفربول سينتظر نتيجة مباراة توتنهام الإنجليزي وآياكس الهولندي المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، علمًا بأن الفريق الهولندي فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.