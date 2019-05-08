رئيس نابولي يستعين برونالدو لتبرير موقفه

عبر أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، عن رضاه بالموسم الأول لكارلو أنشيلوتي، كمدير فني للفريق، في ظل احتلاله المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو حاليًا.

وقال دي لورينتيس، في تصريحات لصحيفة "كوريري ديللو سبورت": "الموسم الأول لأنشيلوتي؟ أنا راضي جدًا، يجب علينا ألا ننسى أبدًا أن رونالدو يمثل إضافة لا يمكن تصورها، بجانب أن يوفنتوس لديه استمرارية على مستوى المدرب، نحن غيرنا المدرب، وكان علينا أن نبدأ من نقطة الصفر".

وحول بقاء لورينزو إنسيني، مهاجم الفريق، صرح رئيس نابولي "في الغالب سيمدد عقده معنا، إذا أراد البقاء معنا مدى الحياة، فعليه أن يخبرنا وسنناقش كيفية الحفاظ عليه مدى الحياة وسنجعله رمزًا أخرًا للنادي والمدينة".

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وأضاف "إنه مشجع لنابولي، ولديه جميع أوراق الاعتماد ليصبح قائد الفريق، لكن هذه أشياء تحتاج لتنفيذها، القائد الحقيقي ليس هو من يرتدي شارة القيادة، لكن أيضًا الشخص الذي يعرف كيفية التحدث إلى الفريق، وتعرف كيفية الإقناع بالوصول لأهداف معينة".

وتابع دي لورينتيس "لدينا 10 نقاط فوق الإنتر و 14 أعلى من ميلان و 15 على روما، رغم إنفاقه أقل من ذلك بكثير. لقد وصل في سياق لم يكن يعرفه، في كرة قدم إيطالية مختلفة تمامًا عما كان يعرفه".

وبسؤاله عن أهداف الفريق في الميركاتو، قال: "لدينا الكثير من الأسماء في قائمتنا، لكن يجب العناية بالراحلين، لأنه في الموسم الماضي، اضطررنا لإرسال لاعبين مهمين إلى بارما والأندية الأخرى. لا يمكننا شراء لاعبين من أجل جعلهم يلعبون في مكان اَخر".