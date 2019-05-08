رئيس دورتموند يحسم مصير جوتزه

حسم هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، مصير نجم الفريق، ماريو جوتزه، عقب نهاية الموسم الحالي.

ويرتبط اللاعب الألماني، البالغ من العمر 26 عامًا، بعقد مع دورتموند، ينتهي في صيف 2020.

وخلال تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال فاتسكه: "هدفنا هو بقاء ماريو معنا".

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وأضاف: "لقد تحسن بشكل جيد للغاية في الأسابيع القليلة الماضية، وكلا الطرفين يعلمان ما يريدان، وقريبًا سيُحسم الموقف".

واستعاد جوتزه شيئًا من مستواه المعهود هذا الموسم، بعدما شارك في 24 مباراة بالبوندسليجا، سجل خلالها 6 أهداف وصناع 7 أخرى.

يذكر أن جوتزه عانى من تراجع مستواه منذ عودته إلى صفوف دورتموند عام 2016، بعد رحلة قصيرة بقميص بايرن ميونخ.