صافرة سعودية تظهر في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تكليف طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة فريق شاندونغ ليونينغ الصيني وجيونجنام الكوري الجنوبي بدوري أبطال آسيا. ويلتقي فريق شاندونغ ليونينغ الصيني مع جيونجنام الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري الأبطال. وكلف طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم الدولي تركي الخضير لإدارة اللقاء بين شاندونغ وجيونجنام. ويعاون الخضير في إدارة اللقاء، كل من، محمد العبكري كمساعد أول، وخلف زيد، مساعد ثاني بشكل رسمي.

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