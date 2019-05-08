جماهير أياكس تزعج نجوم توتنهام قبل موقعة دورى الأبطال

تعرض الفندق الذى تقيم فيه بعثة نادى توتنهام الإنجليزي، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم من قبل مجموعة من جماهير نادى اياكس الهولندى، قبل ساعات قليلة من مواجهة الناديين فى إياب نصف نهائي دورى أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن مجموعة من جماهير اياكس استخدمت الألعاب النارية بالقرب من فندق إقامة نجوم توتنهام من أجل إزعاجهم، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ونشرت مجموعة من جماهير ألتراس النادى الهولندى فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يظهر إطلاقهم كمية كبيرة من الألعاب النارية بالقرب من فندق إقامة بعثة السبيرز، من أجل إخراجهم من تركيزهم قبل مواجهة الليلة.

وأشارت الصحيفة أنها ليست المرة الأولى التى تقوم فيها جماهير اياكس بمهاجمه المنافسين قبل المباريات، إذ قاموا بنفس الأمر مع ناديي ريال مدريد الإسباني فى ثمن النهائي ويوفنتوس بربع النهائي.

جدير بالذكر أن اياكس نجح فى تحقيق الفوز خلال لقاء الذهاب، الذى أقيم الأسبوع الماضى فى لندن، بهدف سجله اللاعب فان ديبيك.