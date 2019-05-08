جماهير برشلونة تهاجم ميسي فى مطار ليفربول

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لهجوم من قبل بعض جماهير نادى برشلونة الإسبانى، خلال تواجده فى مطار ليفربول، خلال رحلة العودة، بعد خوضه لقاء إياب نصف نهائي دورى ابطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء.

وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مجموعة صغيرة من جماهير برشلونة، قاموا بتوبيخ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى مطار ليفربول بعد إقصاء الفريق من نصف نهائي دورى أبطال أوروبا.

أضافت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني عند أحدى نقاط التفتيش فى مطار ليفربول، اقتربت منه مجموعة من جماهير البارسا، وقامت بإنتقاد نجمهم بعد الخسارة المُذلة أمام الريدز برباعية نظيفة، قبل أن يتدخل بيبى كوستا مدير أعمال اللاعب وقام بإبعاده عن الجماهير الغاضبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الجماهير الأخرى من برشلونة قامت بالدفاع عن ميسي، وأشادوا بالمستوى الذى قدمه النجم الأرجنتيني خلال المباراة.

جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني قد تأخر عن مرافقة بعثة إلى الفريق مطار ليفربول، من أجل خضوعه لإختبار منشطات عقب نهاية المباراة.