الزمالك المصري يُرسل 25 ألف دولار للجبلاية لاستقدام طاقم أجنبي لمباراة دجلة

تلقى مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا من مسؤولي الزمالك، يفيد بتحويل مبلغ 25 ألف دولار، قيمة استقدام طاقم تحكيم أجنبي، لمواجهة الفريق الأول أمام وادي دجلة، بالدوري العام.
وكان مسؤولي القلعة البيضاء، طالبوا باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمبارياته بالبطولة، من أجل رفع الحرج عن التحكيم المصري بأخر مباريات المسابقة.
ويستعد الزمالك، لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.
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