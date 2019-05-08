رئيس برشلونة: هدف ليفربول الرابع لا يمكن تفسيره.. وهناك أسباب عدة لخروجنا المهين

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني إنه لا يجد تفسيرا للطريقة التى تم بها تسجيل الهدف الرابع لفريق ليفربول الإنجليزي في شباك برشلونة خلال مباراتهما مساء أمس الثلاثاء والذي أطاح بالفريق من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسقط برشلونة أمام مضيفه ليفربول صفر / 4 مساء الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ليودع البطولة بالهزيمة 3 / 4 في مجموع المباراتين بعد فوزه 3 / صفر على ملعبه ذهابا في الأسبوع الماضي.

وقال بارتوميو : "ما من تفسير" لحركة الهدف الرابع الذي أطاح ببرشلونة مشيرا إلى أن سلبية الدفاع سمحت لليفربول بتسجيل الهدف الرابع.

وأعرب بارتوميو عن أسفه لتعرض المشجعين "لليلة سيئة" أخرى مثلما حدث أمام روما في الموسم الماضي.

وكان برشلونة فاز على روما الإيطالي 4 / 1 ذهابا في دور الثمانية للبطولة بالموسم الماضي وذلك على استاد "كامب نو" في برشلونة لكنه خسر صفر / 3 على الملعب الأولمبي في روما إيابا.

وأوضح بارتوميو ، في تصريحات إعلامية ، : "الحقيقة أنه لا يوجد تفسير. هدف مفاجئ. كان هناك بعض الارتباك وفقدان التمركز الجيد. لا أعلم... ما من تفسير".

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واعترف بارتوميو أن برشلونة مر بتجربة جديدة من خيبة الأمل وأنها تجربة سيئة للغاية بالنسبة للجماهير وخاصة المشجعين الذين حضروا إلى استاد "آنفيلد" لمساندة الفريق من المدرجات.

وأضاف : "هنأت ليفربول بالطبع لأنه قدم مباراة رائعة وسجل أربعة أهداف فيما خرج فريقنا".

وعن أسباب هذا الخروج المهين ، قال بارتوميو : "أسباب عديدة" لكنه فضل عدم التطرق إليها مشيرا إلى أن الفريق على وشك خوض المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا.

وقال : "من الصعب تفسير ما حدث أمام روما الموسم الماضي وأمام ليفربول هذا الموسم. سيكون هناك وقت لمناقشة هذا أما الآن فهو وقت رفع معنويات الفريق قبل نهائي كأس الملك أمام بلنسية. يجب أن تحاول خوض هذا النهائي بأفضل معنويات ممكنة. ستكون الأيام المقبلة صعبة".

ورفض بارتوميو التحدث عن التشكيلة الأساسية التي خاض بها إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة المباراة.

وقال : "المدرب اعتمد على هذه التشكيلة. قد يكون هناك لاعبون أفضل لياقة من غيرهم. والجهاز الفني يقرر الدفع بأفضل تشكيلة. حتى قبل تسجيل ليفربول لهدفه الثالث ، كان لدينا الفرصة لتسجيل هدف وتقليص النتيجة إلى 1 / 2 ".