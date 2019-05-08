مصير أليجري والعودة الشيطانية في صدر صحف إيطاليا

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ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على عودة ليفربول التاريخية أمام برشلونة، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الكتالوني.
وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "مخابئ ساخنة: بعد حوارنا معه، الورقة الأولى تسقط بعدما أكد كونتي استبعاده تولي المهمة الفنية لروما.. مدرب إيطاليا السابق يحب مشروع إنتر ميلان: إنه ينتظر فقط نتيجة الاجتماع بين يوفنتوس وأليجري".
وأضافت "عودة شيطانية، جنون ليفربول هم في النهائي بالفعل، وميسي يعود لمنزله".
وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "عودة أسطورية ضد برشلونة، الريدز يتأهل للنهائي بعد الفوز 4-0 على البرسا.. ثنائية من أوريجي وفينالدوم حولت الخسارة في الذهاب 3-0.. بالنسبة للكتلان، إنها تكرار للعنة التي حلت بهم في الأوليمبيكو".
وأضافت "كونتي يجعل يوفنتوس خياره الأول، بينما إنتر ميلان يأتي في المرتبة الثانية.. رسالة إلى يوفنتوس: إذا قرر أليجري الرحيل عن السيدة العجوز، فكونتي جاهز، لكن تشانج، رئيس الإنتر لا يستسلم".
فيما قالت صحيفة "توتو سبورت": "العد التنازلي، اجتماع وشيك بين أليجري وأنيلي: كلاهما أعلن رغبته في الاستمرار معًا، لكن لا تزال هناك بعض القضايا المتعلقة بتجديد أليجري، ومشروع النادي".
وأضافت "برشلونة يتعرض لريمونتادا من ليفربول الأسطوري.. البرسا خسر 4-0 في الإياب بالرغم من فوزه بثلاثية نظيفة في مواجهة الذهاب".
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