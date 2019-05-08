مصير أليجري والعودة الشيطانية في صدر صحف إيطاليا

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على عودة ليفربول التاريخية أمام برشلونة، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الكتالوني.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "مخابئ ساخنة: بعد حوارنا معه، الورقة الأولى تسقط بعدما أكد كونتي استبعاده تولي المهمة الفنية لروما.. مدرب إيطاليا السابق يحب مشروع إنتر ميلان: إنه ينتظر فقط نتيجة الاجتماع بين يوفنتوس وأليجري".

وأضافت "عودة شيطانية، جنون ليفربول هم في النهائي بالفعل، وميسي يعود لمنزله".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "عودة أسطورية ضد برشلونة، الريدز يتأهل للنهائي بعد الفوز 4-0 على البرسا.. ثنائية من أوريجي وفينالدوم حولت الخسارة في الذهاب 3-0.. بالنسبة للكتلان، إنها تكرار للعنة التي حلت بهم في الأوليمبيكو".

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وأضافت "كونتي يجعل يوفنتوس خياره الأول، بينما إنتر ميلان يأتي في المرتبة الثانية.. رسالة إلى يوفنتوس: إذا قرر أليجري الرحيل عن السيدة العجوز، فكونتي جاهز، لكن تشانج، رئيس الإنتر لا يستسلم".

فيما قالت صحيفة "توتو سبورت": "العد التنازلي، اجتماع وشيك بين أليجري وأنيلي: كلاهما أعلن رغبته في الاستمرار معًا، لكن لا تزال هناك بعض القضايا المتعلقة بتجديد أليجري، ومشروع النادي".

وأضافت "برشلونة يتعرض لريمونتادا من ليفربول الأسطوري.. البرسا خسر 4-0 في الإياب بالرغم من فوزه بثلاثية نظيفة في مواجهة الذهاب".