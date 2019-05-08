الزمالك يعود للمنافسة على الدوري من بوابة وادي دجلة

سيبدأ الزمالك، المنتشي بتأهله إلى نهائي كأس الاتحاد الأفريقي، العودة إلى التركيز على المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عندما يواجه وادي دجلة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ29، غدا الخميس.

وتأخر الزمالك، الذي تصدر المسابقة أغلب فترات الموسم، بفارق 7 نقاط عن غريمه الأهلي المتصدر وحامل اللقب بعد تأجيل مباراتين بسبب انشغاله بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الدور قبل النهائي.

وطالب المدرب السويسري كريستيان جروس، لاعبيه بتأجيل أفراح التأهل إلى النهائي الأفريقي لأول مرة والتركيز على مباريات الدوري المحلي في الوقت الحالي.

وأضاف جروس "من الضروري عدم التفريط في أي نقطة بالدوري من أجل الاستمرار في المنافسة على البطولة".

ويملك الزمالك 60 نقطة من 27 مباراة ويحتل المركز الثالث بينما يتصدر الأهلي برصيد 67 نقطة من 29 مباراة ويأتي بيراميدز ثانيًا وله 65 نقطة من 31 مباراة.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك 3 مباريات متتالية قبل خوض ذهاب نهائي كأس الاتحاد أمام نهضة بركان المغربي في 19 مايو أيار/ الجاري.

Advertisements

وبعد مواجهة دجلة سيلعب الزمالك مع الداخلية والإنتاج الحربي.

وأصر الاتحاد المصري على إقامة هذه المباريات وفقا لاتفاق سابق مع ممثل مصر الوحيد في أفريقيا.

وكان الزمالك خاض مباراته الأخيرة في الدوري عندما خسر (1-0) أمام بيراميدز في 23 أبريل / نيسان الماضي.

ويفتقد الزمالك الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز بسبب الإيقاف كما تحوم شكوك حول مشاركة بديله حازم إمام بينما يبدو المدافع محمد عبد الغني جاهزًا للعب في هذا المركز.

ويتبقى للزمالك 7 مباريات على نهاية الموسم، الذي سيختتم بعد استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية في الشهرين المقبلين، وسيضمن إحراز اللقب لو فاز بكل المباريات لأنه سيواجه الأهلي في الجولة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يستمر اليوناني تاكيس جونياس مدرب دجلة في الاعتماد على أسلوبه الهجومي والتمرير السلس في الوصول إلى المرمى.

وكان دجلة معرضًا للهبوط بعد سلسلة من النتائج السيئة في بداية الموسم لكنه بدأ يتطور ولم يتعرض لأي هزيمة في آخر 7 مباريات ليقفز إلى المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة وبات قريبًا من البقاء في دوري الأضواء.