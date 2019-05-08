جماهير أياكس تكرر مع توتنهام ما فعلته ضد الريال ويوفنتوس

أطلق مشجعون لنادي آياكس آمستردام، ألعابًا نارية فجر الأربعاء، في محيط الفندق الذي يقيم به لاعبو توتنهام في العاصمة الهولندية، لإيقاذهم عشية مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة مساء اليوم.

وتبنى هذا الفعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، جماعة مشجعين متشددين (أولتراس) تُسمى "F-Side".

وهي نفس الجماعة التي قامت في فبراير/شباط الماضي بإلقاء ألعاب نارية أيضًا قرب الفندق الذي كان يقيم به لاعبو ريال مدريد في عشية ذهاب ثمن نهائي البطولة.

كما أن هذه الجماهة، هي نفسها أيضًا التي كررت نفس الفعل قرب الفندق الذي كان يقيم به لاعبو يوفنتوس الإيطالي عشية مباراة ذهاب ربع النهائي.

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ونشرت الجماعة مقطعًا مصورًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان "صباح الخير توتنهام هوتسبير، هل نمتم جيدًا؟"، ويظهر به عشرات الألعاب النارية في سماء أمستردام بالخامسة فجرًا على مدار 3 دقائق تقريبًا.

ولم تُعلن قوات الأمن عن اعتقال أي شخص، على عكس ما حدث عشية مواجهة ريال مدريد حين ألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص.

ويستضيف أياكس مساء الأربعاء توتنهام في إياب نصف نهائي التشامبيونز ليج، عقب فوز الفريق الهولندي في مباراة الذهاب في لندن (1-0).