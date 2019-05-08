ريمونتادا ليفربول يصل صداها لصحف فرنسا

أفردت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الأربعاء، مساحة واسعة، للإشادة بفريق ليفربول بعد عودته التاريخية بالفوز على برشلونة 4-0، وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا.

عنونت صحيفة ليكيب غلافها بعبارة "أحمر مجنون"، وفي الأعلى أضافت: "أياكس يقترب من هدفه قبل استضافة توتنهام إيابا في الدور قبل النهائي".

وتابعت في سياق آخر: "صفقة جونينيو" في إشارة لاقتراب النجم البرازيلي من العمل في نادي أولمبيك ليون.

وكتبت صحيفة بروفانس "ريمونتادا مدهشة لليفربول".

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وأشارت مجلة فرانس فوتبول عبر موقعها الإلكتروني "ليفربول الأسطوري يطيح ببرشلونة، ويتأهل للنهائي".

وقالت صحيفة لو فيجارو: "ليفربول يحدث انفجارا بإقصاء برشلونة".

في سياق آخر، كتبت صحيفة لو باريزيان عن تلميحات نيمار بالنسبة لزملائه في بي إس جي.