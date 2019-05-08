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ريمونتادا ليفربول يصل صداها لصحف فرنسا

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أفردت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الأربعاء، مساحة واسعة، للإشادة بفريق بعد عودته التاريخية بالفوز على 4-0، وتأهله لنهائي .

عنونت صحيفة ليكيب غلافها بعبارة "أحمر مجنون"، وفي الأعلى أضافت: "أياكس يقترب من هدفه قبل استضافة توتنهام إيابا في الدور قبل النهائي".

وتابعت في سياق آخر: "صفقة جونينيو" في إشارة لاقتراب النجم البرازيلي من العمل في نادي أولمبيك ليون.

وكتبت صحيفة بروفانس "ريمونتادا مدهشة لليفربول".

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وأشارت مجلة فرانس فوتبول عبر موقعها الإلكتروني "ليفربول الأسطوري يطيح ببرشلونة، ويتأهل للنهائي".

وقالت صحيفة لو فيجارو: "ليفربول يحدث انفجارا بإقصاء برشلونة".

في سياق آخر، كتبت صحيفة لو باريزيان عن تلميحات بالنسبة لزملائه في بي إس جي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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