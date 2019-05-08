ريمونتادا ليفربول يصل صداها لصحف فرنسا

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أفردت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الأربعاء، مساحة واسعة، للإشادة بفريق ليفربول بعد عودته التاريخية بالفوز على برشلونة 4-0، وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا.
عنونت صحيفة ليكيب غلافها بعبارة "أحمر مجنون"، وفي الأعلى أضافت: "أياكس يقترب من هدفه قبل استضافة توتنهام إيابا في الدور قبل النهائي".
وتابعت في سياق آخر: "صفقة جونينيو" في إشارة لاقتراب النجم البرازيلي من العمل في نادي أولمبيك ليون.
وكتبت صحيفة بروفانس "ريمونتادا مدهشة لليفربول".
وأشارت مجلة فرانس فوتبول عبر موقعها الإلكتروني "ليفربول الأسطوري يطيح ببرشلونة، ويتأهل للنهائي".
وقالت صحيفة لو فيجارو: "ليفربول يحدث انفجارا بإقصاء برشلونة".
في سياق آخر، كتبت صحيفة لو باريزيان عن تلميحات نيمار بالنسبة لزملائه في بي إس جي.
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