إنتر ميلان يخشى تحركات يوفنتوس

اقترب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدرب السابق لتشيلسي، من العودة للتدريب مجددًا، من بوابة الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، اليوم الأربعاء، إنَّ كونتي لديه اتفاق مع إنتر ميلان، على تولي قيادة النيراتزوري، في الموسم الجديد.

إلا أنَّ يوفنتوس من الممكن أن يتدخل ويقلب الطاولة على إنتر ميلان، ويعيد كونتي لتدريب الفريق مرة أخرى.

ويسعى أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس لإعادة كونتي لملعب أليانز ستاديوم، في حالة عدم الاتفاق مع أليجري، عقب الاجتماع المرتقب الذي سيتم بينهما قريبًا.

ولم يتولى كونتي، قيادة أي فريق هذا الموسم، منذ رحيله عن تشيلسي، بنهاية الموسم الماضي.