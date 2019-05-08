شاكيري عن الريمونتادا أمام برشلونة: أنا لم أر أي شيئًا مثل هذا

أكد شيردان شاكيري نجم ليفربول الإنجليزي أن ما فعله فريقه أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لا يصدق.

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة بعدما نجح في تحويل تأخره بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب إلى فوز برباعية نظيفة في لقاء العودة.

وعبر تصريحات على الموقع الرسمي لليفربول قال شاكيري: "قدمنا لا يصدق، المشجعين لا يصدق".

وأضاف: "لم أر هذا مطلقًا في حياتي، لقد كان شيئًا مميزًا، ليلة خاصة في آنفليد".

وتابع: "إنه جنون، إنه أمر لا يصدق ما حققناه اليوم، من الصعب التحدث عن هذه اللعبة لأننا ما زلنا نحتفل".

وواصل: "أنا فخور حقًا بهذا الفريق، بالنسبة للمشجعين إنهم طوال العام وراء هذا النادي والجماهير شيء مميز حقًا".

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وأكمل: "رأيت الناس يبكون، لا أعرف ماذا أقول، ما حققناه اليوم أمر رائع لهؤلاء المشجعين".

واستطرد: "أنا فخور جدًا بهذا الفريق لأننا فريق جيد حقًا، ليس فقط على أرض الملعب ، خارج الملعب أيضًا، نحن فريق جيد".

وعن الجولة الأخيرة لليفربول بالدوري أمام وولفرهامبتون قال شاكيري: "الموسم لم ينته بعد، سنلعب على ملعبنا، الأجواء ستكون مذهلة".

وأتم: "لا يمكنني الانتظار للعب يوم الأحد، نتطلع لأن تكون مباراة جميلة دعنا نرى ما سيحدث".

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي متصدر جدول الرتيب.