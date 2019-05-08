روبن يقترب من الانتقال لضحيته الأوروبية الأخيرة

اقترب النجم الهولندي آريين روبن، لاعب بايرن ميونخ، من حسم وجهته المقبلة، فور رحيله عن النادي البافاري هذا الصيف.

وأعلن اللاعب المخضرم، البالغ من العمر 35 عامًا، رحيله عن البايرن بنهاية الموسم الحالي، لينهي رحلة دامت 10 سنوات في ملعب أليانز أرينا.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الأربعاء، إن نادي بنفيكا يرغب في تعزيز صفوفه باللاعب الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشارت الشبكة إلى دخول النادي البرتغالي في محادثات بالفعل مع لاعب ريال مدريد السابق، الذي خاض آخر مباراة له بقميص البايرن في دوري أبطال أوروبا أمامهم.

ولم يستطع روبن، المشاركة مع الفريق البافاري على مدار 5 أشهر، حيث تعود آخر مشاركة له أمام بنفيكا في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، والتي شهدت تسجيله هدفين خلال دور المجموعات.

ويرغب روبن، في البقاء داخل القارة العجوز، رغم التقارير التي تفيد بتلقيه عروضًا مغرية من أندية خارج أوروبا.