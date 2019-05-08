شكرا لقرائتكم "الخليج" قبلة لاسارتى القادمة بعد رحيله عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى لمغادرة القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، بعدما استقرت الإدارة الحمراء على إنهاء عقد المدرب الأجنبى بسبب فشله فى تحقيق نتائج قوية مع النسور الحمر خاصة بعد توديع دورى أبطال إفريقيا بفضيحة عقب الخسارة من صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية الإفريقي.

لاسارتى بدأ التحدث مع وكيل أعماله حول الاستعداد لقرار رحيله عن الأهلى بنهاية الموسم ويضع كل الاحتمالات سواء بالاستمرار مع الأهلى أو الرحيل عنه، حيث طالب وكيله بفتح خط اتصال مع أندية خارجية ويفضل الانتقال للعمل فى أحد الدوريات الخليجية، ولكنه لا يمانع العمل فى أندية أخرى خارج الخليج.

أخبار كثيرة ترددت عن نية الأهلى الإطاحة بمارتن لاسارتى بنهاية الموسم الجارى، والتفاوض مع عدد من المدربين أصحاب السير الذاتية القوية لقبول مهمة تدريب المارد الأحمر.