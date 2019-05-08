شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبي فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الاتحاد السكندرى معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة حتى مباراة إنبى فى العاشرة الجمعة المقبلة على استاد المكس ضمن مباريات الجولة 32 من بطولة الدورى العام.

ومن المتوقع أن يضم حلمى طولان 23 لاعبا لقائمة الفريق والذين تواجدوا أيضا ضمن معسكر الإسماعيلى الأخير على أن يختار 18 لاعبا منهم قبل المباراة:

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وتضم القائمة كل من : الهانى سليمان ، محمود الزنفلى ، محمد أنور ، محمود رزق ، ولاس يلفا ، صبحى سليمان ، محمد بازوكا ، محمد ناصف ، السيد سالم ، محمود شعبان ، كريم الديب ، احمد نبيل مانجا ، نور السيد ، محمد عادل ، خالد الغندور ، أحمد داودا ، أحمد توفيق، تشوكا ، جدو ، خالد قمر ، رزاق سيسيه ، عمار حمدى و كريم ممدوح .

ويحاول الاتحاد السكندرى الفوز على إنبى بعدما نجح فى خطف الثلاث نقاط فى اللقاء الأخير بالدورى على النجوم بهدفين لهدف وارتفع رصيده إلى 36 نقطة فى المركز التاسع .