شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم 8-5-2019 عن مواجهة وادى دجلة فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم عن استعدادات الفريق لمواجهة وادى دجلة فى العاشرة مساء غد الخميس، على استاد "بتروسبورت"، فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع التاسع والعشرين من منافسات الدورى المصرى الممتاز.

اخبار الزمالك اليوم عن استعادة الانتصارات

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اخبار الزمالك اليوم عن سعى الفريق الأبيض عن استعادة نغمة الانتصارات أمام وادى دجلة بعد السقوط الأخير أمام بيراميدز، والتى أدت لتراجع الأبيض للمركز الثالث برصيد 60 نقطة خلف الوصيف بيراميدز برصيد 65 نقطة، والمتصدر الأهلى 67، إلا أن الأبيض خاض أقل من بيراميدز بأربع مباريات، وأقل من الأهلى بمباراتين.

اخبار الزمالك اليوم عن تطور مفاوضات جون أنطوى





اخبار الزمالك اليوم عن مفاوضات مسئولى الأبيض مع المقاصة لضم الغانى جون أنطوى الموسم المقبل، وعرض بعض اللاعبين الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد وعددا من اللاعبين المُعارين على مسئولى مصر المقاصة، وذلك دعماً للفريق الفيومى ضمن المفاوضات أنطوى.

اخبار الزمالك اليوم عن تصريحات عامر حسين بشأن مباريات الأبيض





اخبار الزمالك اليوم عن تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بعدم طلب الزمالك تأجيل أى مباراة له فى بطولة الدورى، مؤكدا أن الزمالك قد يخوض مباراتين بعد نهائى الكونفدرالية، وأضاف "تعرضت لهجوم فى بداية الدورى بسبب تأجيل مباريات الأهلى لمشاركته فى أفريقيا والعكس يحدث الآن بسبب مشاركات الزمالك الأفريقية".