شكرا لقرائتكم محارب الأهلي على أبواب المقاصة لدعم أبناء الفيوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مفاوضات جادة بدأها نادي مصر المقاصة مع إسلام محارب لاعب الاهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الفيومي، حيث يسعوا للحصول على خدماته مستقبلا.

ويغيب محارب عن المشاركة مع الاهلي لأسباب فنية منذ فترة طويلة ، مما تسبت فى زيادة العروض المحلية له وعلى رأسها ناديه القديم سموحة ومصر المقاصة.

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وبات رحيل محارب عن الأهلى مسألة وقت تنتهى بنهاية الموسم الجاري بسبب عدم مشاركته منذ فترات طويلة رغم جاهزيته.