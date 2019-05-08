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جدة - عمرو شويل أسامة نبيه: البامية باللحمة الضاني من أيام أمي ولحد دلوقتي
كشف أسامة نبيه مدرب عام المنتخب الوطني سابقًا ونجم الزمالك وأحد أبرز هدافيه عن الوجبة التى يحرص على تناولها بصفة مستمرة سواء فى رمضان أو الأيام العادية.
ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بحلول شهر رمضان المبارك والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر.
أكد أسامة نبيه أنه يعشق وجبة البامية منذ أن كان شابا قبل الزواج حيث كان يتناولها من يد والدته وانتقل الأمر الى زوجته حاليا والتى تحرص على توفيرها بشكل دائم على المائدة.
وقال بطبيعة الحال تنقلت كلاعب ومدرب خلال شهر رمضان فى أماكن عدة لكن هذا لم يمنع أن أفضل فطار أتناوله يكون بين عائلتي.
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