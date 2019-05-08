جروس يستعين بدكة البدلاء أمام وداى دجلة فى الدوري...

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جدة - عمرو شويل يحاول السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الاستعانة بدكة البدلاء ومنح اللاعبين المشاركون بصفة أساسية مع الفريق، راحة أمام فريق وادى دجلة، لعدم تعرضهم للإجهاد قبل نهائى الكونفدرالية المرتقبة أمام نهضة بركان المغربى.
ويدرس جروس الإعتماد على اللاعبين الذين يشاركون على فترات بسيطة وبمدة ليست كبيرة ، والمستبعدون مؤخرا بسبب أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغط كثيف من المباريات فى المنافسة على بطولة الدورى وكذلك نهائى الكونفدرالية الأفريقية .
ويخوض الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الزمالك مساء اليوم المران الجماعى والاساسى وبعدها سينتهى جروس من وضع ملامح التشكيل أمام وادى دجلة، فى العاشرة مساء غدًا الخميس، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 29 من مسابقة الدورى الممتاز.
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