شكرا لقرائتكم الخطيب يبحث حصاد الألعاب الجماعية فى اجتماع مجلس الأهلي السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

مجلس إدارة النادى الاهلي برئاسة محمود الخطيب يعقد اجتماعا هاما في الثانية ظهر السبت القادم، لمناقشة ملف النشاط الرياضي.

ويبحث المجلس مع مدير النشاط الرياضي حصاد الألعاب الجماعية طوال الموسم المنقضي وسيتم مناقشة مصير الأجهزة الفنية في قطاع النشاط الرياضي.

ويجتمع المجلس الأهلاوي ظهر السبت المقبل لرغبتهم في متابعة مباراة سموحة التى ستقام في العاشرة من مساء نفس اليوم بالدوري العام.

Advertisements

وعقد الخطيب اجتماعًا مطولًا أمس مع خالد بيبو مدير عام أكاديميات الأهلى، قدم خلاله الأخير التقرير السنوى الخاص بفروع الأكاديميات والذى شمل الجانب الإدارى والفنى والمالى عن الموسم المنتهى.

ومن المقرر أن يعقد الخطيب إجتماعاً خلال أيام مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي لمناقشة عدة أمور خاصة بالقطاع وبحث كيفية تطويره .