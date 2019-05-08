شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. الشحات جاهز لمواجهة سموحة والشيخ يعانى من نزلة برد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد الجهاز الفني للنادى الأهلي، جاهزية لاعبه حسين الشحات لمواجهة سموحة مساء السبت المقبل ضمن مبارايات الجولة 32 في الدوري العام.
وخضع جناح الأهلي الطائر إلى برنامج استشفائي أمس الثلاثاء مع اللاعبين الغائبين عن مباراة النجوم، حيث أدى حسين تدريبات منفردة على هامش مران الفريق ملعب التتش، استعدادا لسموحة.
وفى ذات السياق أكد الجهاز الفني أن لاعبه أحمد الشيخ لا يزال يعانى من نزلة البرد واكتفى بتدريبات في الجيم، على أن يتحدد موقفه من العودة للمشاركة في المران الجماعي اليوم بناء على حالته الصحية.
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