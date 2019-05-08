شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة ثنائى الزمالك المغربى لعائلتهم قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فتح ثنائى الزمالك المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد خط اتصال مع عائلاتهم المتواجدة بالمغرب بعد صعود الأبيض لمواجهة نهضة البركان المغربى بنهائى الكونفدرالية الإفريقية.
وطالب ثنائى الزمالك المغربى عائلاتهم بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام المغربى حول مشاركتهم مع الزمالك ضد أحد الفرق المغربية بالنهائى الإفريقي، وعدم الإدلاء بأية تصريحات حول المباراة.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره نهضة البركان يوم 19 مايو الجارى فى لقاء الذهاب بالمغرب ثم ملاقاته يوم 25 من الشهر نفسه بلقاء الإياب فى برج العرب.
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