شكرا لقرائتكم جلسة خاصة تحسم تولى علاء ميهوب تدريب الترسانة خلفا لكشرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قطع نادي الترسانة شوطا كبيرا فى المفاوضات مع علاء ميهوب نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ، لقيادة المسئولية الفنية للفريق في الموسم المقبل خلفا لنظيره أحمد كشرى الراحل عن الفريق عقب نهاية الموسم المنتهى. وومن المقرر أن تحسم جلسة خاصة تجمع مسئولو الترسانة مع علاء ميهوب الاتفاق علي بنود التعاقد ومطالب رئيس اللجنة الفنية السابق بالأهلي. Advertisements واعتذار أحمد كشرى عن استكمال عمله مع الفريق ووافق مجلس إدارة الترسانة على طلبه ، بعد ضياع حلم الصعود للأضواء ، ودخل التراسنة فى عدة مفاوضات مع عدد من المدربين كان أخرهم فاروق جعفر الذى اعتذر بعد 3 أيام فقط.

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