شكرا لقرائتكم صورة.. كرم جابر مع ياسر جلال فى مسلسل "لمس أكتاف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك بطل منتخب المصارعة الرومانية كرم جابر فى مسلسل "لمس أكتاف"، والذى يقوم ببطولته مع الفنان ياسر جلال.

ونشر كرم جابر صورة تجمع مع ياسر جلال عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، أثناء مشهد من مشاهد المسلسل المذاع حاليا خلال أيام شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر أن كرم جابر اتجه إلى العمل فى الفن، حيث شارك فى فيلم "هنا وسرور" لمحمد إمام وفاروق الفيشاوى، و"صد رد" مع على ربيع، ويستعد لتصوير فيلم سينمائى مع تايسون.

Advertisements

وكان كرم جابر قد حقق الكثير من البطولات والألقاب مع منتخب المصارعة، وأبرزها ذهبية أوليمبياد بكين 2004، وفضية أوليمبياد لندن 2012.