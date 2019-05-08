شكرا لقرائتكم ياسين نجل قائد الزمالك يجرى عملية جراحية وهيما يدعو بشفاؤه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قائد الزمالك محمد إبراهيم صورته عبر مواقع التوصل الاجتماعى برفقة نجله ياسين فى غرفة العمليات بعد إجرائه عملية جراحية. وتمنى لاعب وسط الزمالك الشفاء لنجله عبر موقع التدونيات القصيرة توتير ، داعيا الموالى له بالسلامة وعلق محمد إبراهيم على الصورة قائلا: "سلامتك يا روح قلبى ، يارب ربنا يقومك بالسلامة ❤️" Advertisements

محمد ابراهيم وانهالت التعليقات من زملاء اللاعب فى الزمالك والأندية الأخرى وأيضا متابعيه فى الوقت نفسه الذين تمنوا جميعهم السلامة والشفاء لياسين إبراهيم.

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