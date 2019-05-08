شكرا لقرائتكم وادى دجلة يرحب باستعادة لاعبه السابق من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب مسئولو نادى وادى دجلة باستعادة جهود محمد حسن لاعب وسط الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد.

وبات محمد حسن على أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء بعدما تعرض للتجميد على الدكة البيضاء على يد السويسرى كريستيان جروس ولم يشارك مع الفارس الأبيض منذ الانضمام إليه مطلع الموسم الحالى.

وتلقى محمد حسن عروضا من أندية المصرى والاتحاد السكندرى وإنبى للتعاقد معه في الصيف القادم، وانضم إليهم دجلة الذى يرغب في استعادة دفندره السابق.