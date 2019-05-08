شكرا لقرائتكم اخبار الاهلى اليوم 8-5-2019 عن استعدادات الأحمر لمواجهة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الاهلى اليوم عن استعدادات الفريق لمواجهة نادى سموحة التى ستقام فى العاشرة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثانى والثلاثين من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

اخبار الاهلي اليوم عن صعوبة مواجهة سموحة



اخبار الاهلى اليوم عن تصريحات محمد يوسف المدرب العام حول مواجهة سموحة، الذى أكد على صعوبة المباراة خاصة فى ظل دوافع سموحة الذى يسعى للهروب من دائرة الهبوط، كما أن سموحة دائما ما يحقق نتائج إيجابية أمام الأهلى، ولكن دوافع الاهلى ستكون قادرة على تخطى عقبة سموحة.

اخبار الأهلي اليوم عن تحسن حالة عمرو جمال



اخبار الاهلى اليوم عن تحسن حالة عمرو جمال مهاجم الفريق، الذى يسير بخطى ثابتة فى برنامجه التأهيلي الذى يخضع له تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعى، حيث يخوض مهاجم الفريق تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل لتجهيزه للعودة من جديد.

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اخبار الأهلى اليوم عن حكام مصريين لمواجهة سموحة



اخبار الأهلى اليوم عن إدارة الحكام المصريين لمواجهة سموحة بعدما كشف مسئولو اتحاد الكرة عدم طلب الأهلى وسموحة استقدام حكام أجانب لمباراتهما معا،ً وبالتالى سيديرها حكام مصريون.

يحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 67 نقطة بينما يحتل سموحة المركز الـ12 فى جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.