شكرا لقرائتكم الأهلى يدرس تشكيل فريق كرة نسائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مجلس إدارة النادى الأهلى تشكيل فريق للكرة النسائية يشارك فى دورى الكرة النسائية بدءا من الموسم المقبل، بناءا علي المطالبات التى تلقاها المجلس من عدة عضوات النادى لتكوين فريق نسائى يدافع عن القلعة الحمراء فى مسابقات السيدات لكرة القدم.

واقترح مسئولو النادى الأهلى أن يكون مقر تدريب فريق الكرة النسائية فى فرع النادى بمدينة الشيخ زايد ، ويشارك فى جميع المراحل العمرية على أن يتم مناقشة المشروع من قبل مجلس الإدارة مع مسئولى النشاط الرياضي بالنادى.

ومن المتوقع أن تتولى رانيا علوانى عضو مجلس الإدارة مسئولية الإشراف على فريق الكرة النسائية مع تكليف عدلى القيعي مستشار التعاقدات وأمير توفيق مدير التعاقدات إبرام عدد من الصفقات مع اللاعبات المميزات فى دورى الكرة النسائية وأبرزهم فى نادى وادى دجلة والطيران أطراف المباراة الفاصلة لتحديد دورى الكرة النسائية والذى حسمه فريق الطيران.