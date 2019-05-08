شكرا لقرائتكم على لطفى شرط الإنتاج لبيع عامر عامر للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط مسئولو نادى الإنتاج الحربى الحصول على خدمات على لطفى حارس مرمى الأهلى الحالى على سبيل البيع النهائى أو الإعارة من أجل الموافقة على بيع حارسه عامر عامر لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كان الأهلى قد حصل على توقيع عامر عامر منذ فترة على أمل التعاقد معه بنهاية الموسم الجارى وشرائه من ناديه بشكل نهائى باعتباره من الحراس المميزين فى الدورى المصرى للموسم الحالى.

ويرغب الأهلى فى التعاقد مع عامر عامر لترميم خط حراسة المرمى فى ظل الأخطاء الكثيرة التى يرتكبها حراسه الحاليين خاصة محمد الشناوى الحارس الأساسى.