شكرا لقرائتكم أمير عزمى: لو مثلت أتمنى أن أكون سليم الأنصارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مدرب الزمالك أمير عزمى مجاهد، الفنان الذى يتمنى أن يكون مثله إذا فكر فى خوض تجربة التمثيل. واختار أمير عزمى النجم أمير كرارة الذى يعيش أفضل أيامه بعد النجاح الكبير لمسلسله "كلبش" الذى يعرض منه الجزء الثالث هذه الأيام، وأضاف أن "سليم الأنصارى" فنان يستطيع أن يطور من نفسه ويجيد أدوار الأكشن، كما أن شخصية "سليم الأنصارى" أصبحت أكثر الشخصيات المحبوبة حاليا بين الناس نظرا لبراعة تمثيل أمير كرارة.

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