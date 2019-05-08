شكرا لقرائتكم جلسات مكثفة مع بامبو لتجديد عقده مع الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذ صبرى المنياوى مدير الكرة بالاسماعيلى خطوات إيجايبة فى ملف تمديد تعاقد كريم بامبو لاعب الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى عن طريق عقد جلسات مكثفة مع اللاعب لحسم هذا الملف .

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صبرى المنياوى مدير الكرة الجديد تمكن من تقريب وجهات النظر بين اللاعب والنادى فضلا عن إنهاء قرار تجميد اللاعب الذى اتخذه مجلس الإدارة وعاد بامبو للمشاركة مع الفريق الأمر الذى دفع اللاعب للتفكير فى عرض الإسماعيلى مجدداً خوفاً من الانتظار لنهاية الموسم بدون جدوى.

وانضم كريم بامبو للإسماعيلى فى يناير 2016 فى صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن الأهلى عقب تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى وتفوق كريم بامبو على نفسه فى الموسم الجارى وبات من أهم لاعبى الدروايش الذين يعتمد عليهم المدرب البلجيكى سيدومير، حيث خاض مع الدراويش هذا الموسم 23 مباراة فى بطولة الدورى أحرز فيها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، وشارك فى 7 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا سجل فيها هدفا، بجانب مشاركته فى مباراتين ببطولة كأس مصر أمام المقاولون العرب ونجح فى تسجيل هدفى الاسماعيلي خلال تلك المباراتين .