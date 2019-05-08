اخبار الرياضه

مشوار رحيل جون أنطواى عن المقاصة يبدأ بعرض إماراتى...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مشوار رحيل جون أنطواى عن المقاصة يبدأ بعرض إماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة عرضا من أحد الأندية الإماراتية على أن يقوم بعرضه على مجلس الإدارة للرحيل عن الفريق الفيومى نهاية الموسم الجارى لرغبته فى الاحتراف بعدما قضى 3 مواسم مع المقاصة  .

 

وعقد أنطوى  جلسة مع محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة ، وتعهد له الأخير بأنه لن يقف فى وجه لللاحتراف حال وجود عرض مناسب يليق باسمه واسم النادى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

Advertisements

 

وسجل انطواى مع المقاصة 11 هدفا الموسم الجارى بعدما انتقل اليه قادما من الاهلي المصري.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشوار رحيل جون أنطواى عن المقاصة يبدأ بعرض إماراتى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا