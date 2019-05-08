شكرا لقرائتكم مشوار رحيل جون أنطواى عن المقاصة يبدأ بعرض إماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة عرضا من أحد الأندية الإماراتية على أن يقوم بعرضه على مجلس الإدارة للرحيل عن الفريق الفيومى نهاية الموسم الجارى لرغبته فى الاحتراف بعدما قضى 3 مواسم مع المقاصة .
وعقد أنطوى جلسة مع محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة ، وتعهد له الأخير بأنه لن يقف فى وجه لللاحتراف حال وجود عرض مناسب يليق باسمه واسم النادى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وسجل انطواى مع المقاصة 11 هدفا الموسم الجارى بعدما انتقل اليه قادما من الاهلي المصري.
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